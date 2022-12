Arrivano notizie confortanti da Appiano Gentile per Inzaghi in vista del ritorno della Serie A. Anche stamattina solo Correa e D'Ambrosio hanno lavorato a parte. Lavoro sulla forza e seduta molto importante, invece, per Lukaku, ancora totalmente in gruppo: il belga sta sempre meglio, anche se dovrebbe saltare la trasferta di sabato a Siviglia per restare a sudare ad Appiano Gentile. Nel pomeriggio altro allenamento in programma.