Dopo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi Hakan Calhanoglu, esami che hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra, Sky Sport avanza una stima dei tempi necessari al recupero. Secondo l'emittente televisiva il centrocampista turco prima di tornare a disposizione di Simone Inzaghi dovrà sottoporsi a un periodo di terapie che lo costringeranno ad uno stop di circa due-tre settimane. Rientro dunque previsto per febbraio. Sarà dunque da valutare per il derby di ritorno dopo il forfait a gara in corso della finale di Supercoppa, match abbandonato al 34esimo.

