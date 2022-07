Giornata di lavoro ad Appiano Gentile, dove in questi giorni sono due gli osservati speciali in ottica mercato: Andrea Pinamonti e Milan Skriniar. L'attaccante (che nelle scorse ore aveva rimediato un leggero risentimento ai flessori della coscia destra) è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo mentre lo slovacco, in fase di recupero dall'infortunio rimediano in nazionale, ha svolto lavoro differenziato. Lo riferisce Sky Sport.