Buone notizie in arrivo da Appiano Gentile in vista della ripresa del campionato di Serie A, andato qualche giorno in standby per via della sosta per le Nazionali. Ad attendere l'Inter c'è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, primo impegno a cui pensare dalle parti della Pinetina, dove la squadra è già in moto per il match di sabato prossimo. È proprio in tal senso la spirata di buone nuove che comunica Sky Sport che parla di lavoro personalizzato per Dimarco, Gosens e Bastoni nell'allenamento odierno, durante il quale i tre sopraccitati hanno svolto lavoro ad hoc ma sul campo con l'intento di rientrare in gruppo entro venerdì così da poter essere a disposizione di Inzaghi già sabato contro la Viola, obiettivo che ha visto oggi segnali incoraggianti in tal senso. Diversa la situazione che riguarda Milan Skriniar: la sua fase di recupero va comprensibilmente più a rilento. Lo slovacco è difatti ancora alle prese con le terapie e la situazione andrà aggiornata di settimana in settimana. Si sono rivisti in gruppo anche gli italiani Barella, Acerbi e Darmian, rientrati oggi come Edin Dzeko, che a differenza dei tre azzurri ha fatto lavoro di scarico a parte. Gli altri Nazionali (Dumfries, Asllani) sono invece attesi per domani, eccezion fatta per Lukaku che dovrebbe rientrare dopo domani e gli argentini che faranno ritorno a Milano giovedì.