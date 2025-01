Quale sarà il tandem offensivo dell'Inter domani sera a Praga contro lo Sparta, settima giornata di Champions League? Sulla carta, fa sapere Sky, per il modo in cui sono stati gestiti contro l'Empoli dovrebbero esserci ancora Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Ma stamattina in allenamento Simone Inzaghi ha tenuto in grande considerazione sia Marko Arnautovic sia Mehdi Taremi, per questo non si può escludere a priori che almeno uno dei due non possa trovare spazio dall'inizio. L'allenatore farà le sue valutazioni fino all'ultimo.

