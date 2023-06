L'Inter ha trovato il possibile sostituto di Milan Skriniar. Apre con questa notizia Gianluca Di Marzio che durante 'Calciomercato L'Originale' di Sky annuncia il nome di Cesar Azpilicueta come rinforzo individuato da Marotta e Ausilio da regalare a Simone Inzaghi per la difesa dopo l'addio dello slovacco, ormai imminente. Il capitano del Chelsea ha ancora un contratto di un anno con i Blues ma, secondo le indiscrezioni di questa sera, potrebbe liberarsi dal club londinese in anticipo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!