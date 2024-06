Dopo aver svelato l'interesse dell'Inter per Maduka Okoye, altro nome in lizza per il ruolo di vice-Sommer dopo i già noti Bento, Audero (il termine per il riscatto è fissato al 14 giugno) e Martinez, Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky durante la puntata odierna di 'Calciomercato L'Originale', ha reso nota la valutazione fatta dall'udinese per il portiere ventiquattrenne. Secondo l'esperto di mercato, il club friulano avrebbe fissato il prezzo che si aggira intorno ai 12 milioni più bonus.

