Buone notizie per Simone Inzaghi: Samir Handanovic sta molto meglio. Il portiere sloveno ha recuperato dal problema che lo ha messo fuori gioco per Bologna e all'80-90%, riferisce Sky Sport, sarà presente a Udine per la delicatissima trasferta di domenica. Alla quale invece non parteciperà Alessandro Bastoni che si è allenato ancora a parte. Può rientrare tra i convocati Robin Gosens, che oggi ha svolto lavoro sul campo: se si allenerà coi compagni domattina, allora la sua partenza per il Friuli sarà certa.