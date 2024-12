Conclusi i festeggiamenti natalizi, l'Inter di Simone Inzaghi è tornata immediatamente al lavoro nella mattinata di oggi. Finito da qualche minuto l'allenamento al BPER Training Centre di Appiano Gentile, il primo ad aver lasciato la Pinetina è l'infortunato Francesco Acerbi che, come ha già reso noto Inzaghi nel post-Leverkusen, non sarà disponibile per la trasferta nella Capitale. Oltre all'ex biancoceleste, Inzaghi dovrà rinunciare anche a Pavard, e l'unica 'riserva' di difesa a disposizione è Matteo Darmian, motivo per il quale - come fa sapere Sky Sport durante il punto della situazione post-training - l'ex Parma verrà risparmiato come eventuale cambio di difese, partendo dunque dalla panchina e lasciando la corsia di destra al ritrovato Denzel Dumfries. Speculare all'olandese, grande assente del match di Leverkusen, ci sarà Federico Dimarco, con il terzetto centrale di centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco nessun dubbio: tandem offensivo composto dalla ThuLa.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

