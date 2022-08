La dirigenza dell'Inter oggi era presente al gran completo al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, a due giorni dalla gara di campionato con lo Spezia. Come riferisce Sky Sport, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno pranzato con Simone Inzaghi, cosa non così rara in questi giorni, e probabilmente tra una portata e l'altra qualche discorso di mercato è stato affrontato. Il focus, ormai è noto, è sul difensore centrale di scorta, quello richiesto esplicitamente dal tecnico per sostituire Andrea Ranocchia: Manuel Akanji e Francesco Acerbi sono i nomi caldi in tal senso.