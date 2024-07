Niente doppio allenamento oggi per l'Inter. Come racconta Sky Sport, i giocatori attualmente a disposizione di Simone Inzaghi stanno uscendo in questi momenti dal centro sportivo di Appiano Gentile dopo aver svolto una seduta mattutina alla quale ha partecipato in parte anche Francesco Acerbi: il difensore, che lo scorso 3 giugno si è sottoposto a intervento chirurgico per il rinforzo della parete inguinale destra, ha fatto lavoro atletico propedeutico al ritorno completo in gruppo che avverrà gradualmente nel corso della prossima settimana. Domani, aggiungono i colleghi, i nerazzurri svolgeranno una doppia seduta e in più saranno protagonisti di una sgambata contro i giovani del Lugano.

