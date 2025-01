In attesa dell'allenamento mattutino, i colleghi di Sky Sport fanno il punto sugli infortuni in casa Inter da Appiano Gentile. La novità delle ultime ore è che Mkhitaryan viaggia verso l'esclusione per un affaticamento: se ne saprà di più nelle prossime ore, quando il club deciderà anche se sottoporre l'armeno agli esami strumentali. Assenti certi anche Bisseck e Correa, mentre Acerbi dovrebbe tornare a pieno regime la prossima settimana. Piccola speranza per Calhanoglu, ma alla fine il turco non dovrebbe partire per Venezia: l'intenzione dello staff è di non correre rischi.

