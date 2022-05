L'Inter sfiderà domani sera il Cagliari alla Sardegna Arena e, come aggiorna Sky, sono tre i possibili cambi di Inzaghi rispetto alla formazione che ha battuto la Juventus nella finale di Coppa Italia. Davanti al capitano Handanovic, a sinistra della difesa torna dal 1' Bastoni nel reparto completato da De Vrij e Skriniar. Sull'esterno di destra del centrocampo a cinque il tecnico è pronto a dare spazio a Dumfries, sull'altro corsia gioca Perisic mentre in mezzo vengono confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco Correa insidia Dzeko per il posto da titolare al fianco di Lautaro. Ballotaggio che il tecnico scioglierà domani dopo la rifinitura.