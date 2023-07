L'Inter pensa a Gianluca Scamacca. La novità di mercato delle ultime ore è lanciata da Sky Sport: secondo l'emittente si registra la possibilità di un interessamento per l'attaccante del West Ham che potrebbe diventare concreto con il passare dei giorni. La Roma si è mossa per prima sul giocatore ma può fare l’operazione solo in prestito, mentre il club nerazzurro può impostare la trattativa anche a condizioni differenti. Su Scamacca si sarebbero informate anche Milan e Juventus. "Per l'Inter è una soluzione economicamente fattibile, il giocatore gradirebbe un ritorno in Italia", aggiungono i colleghi di Sky Sport.

Capitolo portiere, con Yann Sommer in cima alla lista delle priorità. L'Inter continua a trattare con il Bayern Monaco per trovare un'intesa sui 4/4,5 milioni di euro di per evitare di pagare la clausola da 6 milioni.

