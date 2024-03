La distorsione alla caviglia rimediata con la Nazionale svizzera sabato scorso è un lontano ricordo per Yann Sommer che, rispettando la tabella di marcia preparata per lui dallo staff medico dell'Inter, oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. L'ex portiere del Bayern Monaco, fa sapere Sky Sport, è quindi da considerare completamente recuperato per la sfida di Pasquetta contro l'Empoli. Toccherà ora a Simone Inzaghi decidere se schierarlo subito o se preferirgli Emil Audero.

