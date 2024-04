Senza Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, entrambi squalificati, Simone Inzaghi sembrerebbe orientato a puntare su Yann Bisseck e Alexis Sanchez nella gara di domenica sera contro il Cagliari. Se sul tedesco ci sono pochi dubbi circa la sua titolarità, lo stesso discorso non vale per il cileno, che comunque appare leggermente in vantaggio rispetto a Marko Arnautovic per far coppia in attacco con Marcus Thuram (51%-49%). Domani, alla vigilia della sfida, sarà il tecnico nerazzurro a risolvere il ballottaggio.

Intanto, fuori dal centro sportivo di Appiano Gentile, cominciano a comparire le bandiere celebrative dello scudetto della seconda stella. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!