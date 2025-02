L'Inter è tornata al lavoro per preparare il match di sabato sera contro il Genoa, con l'obiettivo di mettere alla spalle la sconfitta contro la Juventus. Nell'allenamento di oggi ad Appiano Gentile, riferisce Sky Sport, tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo tranne Marcus Thuram che ha svolto una seduta a parte, cosi come Carlos Augusto che a Torino ha rimediato una leggera contusione al polpaccio.

