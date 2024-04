Allenamento in programma nel pomeriggio per l'Inter. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, però, Henrikh Mkhitaryan è arrivato ad Appiano Gentile in mattinata. Sicuramente un bel segnale per il centrocampista armeno, che nonostante lo Scudetto già conquistato è stato il primo a presentarsi per allenarsi e lavorare in vista della sfida contro il Torino.

Allenamento Inter ad Appiano nel pomeriggio. Mkhitaryan arrivato in mattinata. Quando ogni volta gli chiediamo qual è il segreto per giocare sempre a quel livello…eccolo. Ha già vinto e arriva ore prima a lavorare. @SkySport pic.twitter.com/qzjwSuWYTy — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 25, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!