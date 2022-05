Nelle cinque ore di meeting con la dirigenza e Simone Inzaghi, andato in scena quest'oggi nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, Steven Zhang ha fatto i complimenti al tecnico per la sua prima stagione alla guida dei nerazzurri e contestualmente ha impostato gli obiettivi per la prossima annata, dove la squadra dovrà competere per lo scudetto, senza avere l'obbligo di vincerlo. Inevitabilmente, dopo questi discorsi, sul tavolo sono state messe anche le strategie di mercato del club in vista dell'imminente sessione estiva: il diktat è il solito, ovvero ci sarà grande attenzione alle offerte che arriveranno per i big in rosa, con l'intenzione di fare il possibile per trattenere Lautaro Martinez. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, i nomi caldi sono quelli noti: la suggestione Paulo Dybala, Gleison Bremer e Kristjan Asllani come vice-Brozovic. Discorso a parte per Ivan Perisic, che va in scadenza, e quindi convinto a restare.