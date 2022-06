Se per Romelu Lukaku è ormai praticamente tutto fatto, per Paulo Dybala all'Inter la situazione è di calma piatta. Secondo Sky Sport, oggi non si sono verificati contatti di sorta con l'entourage del calciatore argentino. Bonaccia che potrebbe smuoversi la prossima settimana, ma solo qualora dovesse avvenire qualche cessione nel reparto offensivo; in quel caso, l'Inter potrebbe riaffondare il colpo ma intanto la Joya potrebbe cominciare a riguardarsi intorno per vedere ulteriori interessi in giro per l'Europa. Non ci sono verifiche sulle voci sul Milan, l'argentino è nel mirino di diversi club europei ma non di primissima fascia come desidererebbe lui: Dybala non deve escludere l'idea di abbassare un po' le sue pretese.