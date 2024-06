Dopo le parole di Piero Ausilio da Soriano nel Cimino dove ha ricevuto il premio Pietro Calabrese (LEGGI QUI), la redazione di Sky Sport fa il punto della situazione del mercato di casa Inter partendo da Denzel Dumfries, giocatore citato dallo stesso direttore sportivo.

L'olandese vorrebbe rimanere all’Inter come spiega l’emittente satellitare che ricalca le parole del diesse nerazzurro precisando che i motivi per i quali tanto si parla di eventuale cessione sono dati dalla situazione contrattuale (scadenza giugno 2025) e dal fatto che l'olandese potrebbe essere un giocatore appetibile e ricercato sul mercato. Motivi che hanno inoltre spinto la dirigenza nerazzurra a chiedere informazioni su Ndoye.

Esterno destro, ma non solo. Da Viale della Liberazione si vagliano anche altri profili per altre posizioni di campo a partire dal portiere: Bento, Martinez, Audero e Okoye sono i nomi attualmente in ballo e l'ultimo ad aggiungersi alla lista di Marotta and co è proprio l'estremo difensore dell’Udinese. Da capire - precisa inoltre l'emittente - quali saranno le linee guida di Oaktree dettate per il mercato, specie per quello in uscita, per il discorso tesoretto da accumulare.

Postilla su Simone Inzaghi, di cui si è discusso proprio oggi pomeriggio in casa Viale della Liberazione con l’agente dell’allenatore: si cerca la formula giusta, ma non ci sono assolutamente problemi per il prosieguo di cammino insieme, così come non ce ne sono stati per Lautaro e Barella.

