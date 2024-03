Allenamento in vista per l'Inter, attesa domani dal posticipo del lunedì contro il Genoa che chiuderà la giornata di Serie A. Dopo il rientro in gruppo di Thuram nella giornata di ieri, oggi sono attesi anche quelli di Acerbi e Frattesi.

Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che Calhanoglu si è fermato per foto e autografi con i tifosi al momento dell'arrivo ad Appiano Gentile: per il turco il rientro è previsto nella trasferta di Bologna.

