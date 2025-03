Mentre il Napoli si accinge ad entrare in campo, in casa del Venezia, Sky Sport dà un aggiornamento sull'avversaria a distanza di Antonio Conte: l'Inter di Simone Inzaghi. I campioni d'Italia sfideranno questa sera l'Atalanta di Gasperini in un incrocio scudetto che infiamma le speranze di partenopei. Per la sfida agli uomini del Gasp al Gewiss Stadium, l'allenatore dei meneghini schiererà l'Inter migliore possibile come ci tiene a sottolineare l'emittente televisiva che abbozza una probabile formazione anti-Dea.

Dopo il rientro di Sommer in Champions, lo scorso mercoledì contro il Feyenoord, lo svizzero ritorna dal 1’ tra i pali anche in Serie A con l’Atalanta. A protezione dell’ex Bayern Monaco, Inzaghi schiera il trio difensivo migliore possibile: Pavard a destra, Acerbi centrale e Bastoni braccetto sinistro. Chiavi del centrocampo affidate ad Hakan Calhanoglu, tra i migliori in campo degli uomini di Inzaghi contro gli olandesi, incastonato tra le due mezzali Mkhitaryan e Barella con Dumfries sulla corsia destra e Carlos Augusto in quella di sinistra, attacco affidato alla ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

