L'Inter ha chiuso l'affare Tomas Perez con il Newell's Old Boys. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in giornata è arrivata la fumata bianca per l'operazione da 7 milioni di euro (bonus compresi) per il centrocampista argentino classe 2005.

Un colpo che rispecchia a pieno la filosofia di Oaktree, nella giornata di domani ci sarà un nuovo contatto con il club argentino per Mateo Silvetti. Per Frattesi l'Inter attende un'offerta, sul giocatore ci sono Roma e Napoli, ma il club nerazzurro non vorrebbe cederlo alla squadra di Conte.