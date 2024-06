Mentre non trovano riscontro le voci che vorrebbero l'Inter interessata a Paulo Dybala, Sky Sport fa il punto sul futuro di Valentin Carboni, uno dei gioielli più ambiti sul mercato. Il centrocampista argentino rientrerà dopo il prestito al Monza e l'Inter dovrà ora decidere cosa farne. Secondo l'emittente, il club nerazzurro ha in mente una valutazione alta per cederlo a titolo definitivo: il giocatore è considerato un patrimonio, dunque l'Inter sarebbe più propensa a una cessione in prestito, mantenendo dunque il controllo in chiave futura.

Lo scorso anno la Fiorentina era arrivata a offrire 18-20 milioni di euro, cifra che l'Inter non ha nemmeno preso in considerazione. Dunque è facile pensare che per ipotizzare una cessione serva una cifra molto più alta. Più facile ragionare sulla base di un prestito, magari in un club di categoria più alta per velocizzare il suo processo di crescita.