Raoul Bellanova non giocherà nell'Inter la prossima stagione. Dopo che il club di Viale della Liberazione ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto pattuito col Cagliari la scorsa estate, si è inserito con prepotenza il Torino che si è praticamente assicurato il laterale scuola Milan per sette milioni di euro più bonus, dei quali le parti stanno discutendo in queste ore per trovare la quadra economica definitiva. Lo riporta Sky Sport.

