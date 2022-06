Come già anticipato nel caldo e trafficato pomeriggio di ieri, 8 giugno, di Viale della Liberazione, è stato raggiunto l'accordo definitivo per il rinnovo di Simone Inzaghi che siglerà un prolungamento fino al giugno 2024 con adeguamento d'ingaggio. L'ufficialità, ribadisce Sky Sport, arriverà nei prossimi giorni. Per la formalizzazione dell'intesa nero su bianco l'Inter e l'allenatore piacentino attendono il ritorno a Milano del presidente della Beneamata Steven Zhang.