Henrikh Mkhitaryan all'Inter, ormai ci siamo. Come riferito da Sportitalia, il centrocampista armeno ha già parlato con Simone Inzaghi, che ne ha chiesto con insistenza l'ingaggio. Il tecnico nerazzurro gli ha spiegato come intende utilizzarlo per la prossima stagione: l'armeno sarà impiegato in almeno un paio di ruoli.

