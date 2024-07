Con Riccardo Calafiori tornato a un passo, l'Arsenal cerca una collocazione per Jakub Kiwior, il difensore polacco prelevato dallo Spezia e che ora rischia di ritrovarsi ai margini delle gerarchie di Mikel Arteta. I Gunners, riporta Sportitalia, hanno offerto il giocatore a diverse squadre in Italia. Una di queste è la Juventus; la società torinese, però, non è convinta di procedere con l’operazione e ha preso tempo per decidere sul profilo del polacco.

Oltre alla Juventus c'è come noto l’Inter che starebbe valutando il profilo di Kiwior. E, a differenza dei bianconeri, i nerazzurri sarebbe molto interessati al profilo del difensore polacco. L’ex Spezia piace per la sua capacità di impostare l’azione dal basso, col piede mancino, da braccetto.

L’operazione tra l’Inter e l’Arsenal per Kiwior, però, può andare in porto solo se il club londinese accetterà un prestito con diritto di riscatto che può magari diventare obbligo a certe condizioni.

