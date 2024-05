Nella serata di Lazio-Sassuolo (1-1) e Verona-Inter (2-2), ininfluenti per gli obiettivi di classifica, tre squadre si sono giocate la salvezza all'ultima curva di questo campionato. E il finale è stato traumatico per il Frosinone, che delle squadre a rischio partiva con il vantaggio nella graduatoria. Invece allo Stirpe l'Udinese con Keinan Davies, al 76' trova la rete del vantaggio e del sorpasso che verrà protetto fino allo scadere, mentre a Empoli, dove i padroni di casa pareggiavano 1-1 contro la Roma ed erano con un piede in cadetteria, ecco il guizzo di Mbaye Niang nel recupero che stravolge la corsa salvezza.

Festeggiano dunque Udinese ed Empoli, piange lacrime amare invece il Frosinone che torna in Serie B nella serata in cui aveva più chance di tutte di mantenere la Serie A.

A seguire risultati e marcatori delle ultime partite di questo campionato.