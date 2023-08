Il Bayern Monaco si muove sempre con maggiore intensità alla ricerca del sostituto di Benjamin Pavard, condizione necessaria per dare il definitivo via libera al matrimonio tra il francese e l'Inter. Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Pierre Kalulu del Milan: il club ha chiesto informazioni sul giocatore e sta valutando un prestito con diritto di riscatto, ma al momento non si registra ancora nessun contatto con i rossoneri. Tra i candidati resiste anche Trevoh Chalobah del Chelsea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!