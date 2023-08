Continua vivido l'interesse dell'Inter verso Mehdi Taremi. Il club milanese ha riaperto i contatti con il porto per l'attaccante iraniano in forza al Porto. A riferirlo è RMC Sport che parla di dialoghi tra i due club con i nerazzurri disposti ad alzare l'offerta fino a 25 milioni. Offerta che però non sembra gratificare i portoghesi: cifre troppo basse per pensare di accaparrarsi uno dei gioiellini di Conceição. I Dragoes non intendono abbassare le richieste al di sotto dei trenta milioni, ma le parti sono ancora al lavoro con le negoziazioni.

