Con 21 gol (di cui uno su rigore) e 4 assist, l'attaccante del Lens Loïs Openda si è guadagnato l'interesse di diversi club tra cui l'RB Lipsia, che si è visto rifiutare un'offerta da 30 milioni dal club francese. Secondo RMC Sport, il Lens inizierà a valutare offerte da 50 milioni di euro, forte anche di un contratto che lo lega alla punta per altri 4 anni e di un secondo posto in Ligue 1 che gli ha garantito i soldi della Champions League. In altre parole, per portare via il giovane attaccante belga dal lens servirà la classica offerta monstre, con buona pacce anche dell'Inter che lo considera un serio candidato per sostituire Romelu Lukaku qualora non si trovasse un accordo con il Chelsea.

Dal canto suo, Openda gradirebbe fare un passo avanti nella propria carriera e recentemente, ai microfoni di RTL Belgio, non ha nascosto il piacere di un eventuale trasferimento al Lipsia: "Penso che il Lipsia possa essere un grande club che mi aiuterà a poter fare un passo nella mia carriera in termini di ambizione. È una squadra che può portarmi ai massimi livelli".