Per la trattativa Alessandro Buongiorno-Napoli è stato decisivo Antonio Conte. Il quotidiano Repubblica racconta oggi in edicola che il suo procuratore, Beppe Riso, aveva esplorato anche altre possibili mete, su tutte Inter e Juventus, ma i nerazzurri lo avevano valutato come possibile alternativa a De Vrij. Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, si è spinto in prima persona per provare a convincere il giocatore, che ha però optato per la soluzione partenopea.