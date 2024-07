È Giovanni Leoni uno dei nomi più citati nelle logiche di uscita nel mercato della Sampdoria. Il club ligure ha fallito il tentativo di impresa di tentare la qualificazione in Serie A dopo i play off ottenuti al fotofinish stagionale. Tentativo che i doriani rifaranno nella prossima stagione, ancora una volta sotto la guida di Andrea Pirlo che, proprio per tentare di riacciuffare quanto prima la massima serie italiana, non vuole perdere pezzi pregiati per l'annata che verrà. Il classe 2006 infatti, giocatore entrato nel mirino non solo dell'Inter ma anche del Napoli tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti svelati da La Repubblica, potrebbe anche rimanere a Genova. Secondo il quotidiano romano la dirigenza preferirebbe sacrificare altre pedine per fare cassa e i più indirizzati a lasciare il capoluogo ligure potrebbero essere i vari De Luca, Benedetti o Yepes.

