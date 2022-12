Alexis Mac Allister è conteso soprattutto da Benfica e Liverpool, ma un suo arrivo in Serie A non è comunque da bollare come 'impossibile'. Questo, almeno, quanto fa capire tra le righe l'edizione odierna de La Repubblica nel focus sul centrocampista del Brighton fresco campione del mondo con l'Argentina. Secondo il quotidiano l'Inter entrerebbe seriamente in corsa in caso di cessione di Nicolò Barella, considerato però un punto fermo dalle parti di Viale delle Liberazione.