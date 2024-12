Introiti che potevano arrivare a 10 mila euro a partita per Beretta e compagnia, introiti che con "la cavalcata in Champions dell’Inter nel 2023, culminata nella finale di Istanbul, fruttò ai tre capi della Nord 90 mila euro ciascuno", si legge nell'edizione odierna della Repubblica dove viene riportato uno stralcio dell'interrogatorio di Andrea Beretta, il capo ultrà diventato collaboratore di giustizia, davanti al pm Paolo Storaro, al quale l'ex leader della Curva Nord racconta per filo e per segno come la 'Curva' guadagnasse palate di soldi "lucrando su biglietti, smerciando abbonamenti, facendo affari col merchandising, offrendo agli imprenditori un servizio di 'security' anti venditori abusivi", denaro che veniva spartito anche ai collaboratori dell'associazione che operava con la Nord, ma non solo. Nell'agenda sulla quale Beretta annotava tutto, viene fuori anche il forte legame con il mondo della politica.

"Beretta non ne era interessato però, dice, c’era un gruppetto che «faceva proselitismo» - si legge -, che ai ragazzi faceva «tipo un lavaggio del cervello», con «delle varie ramificazioni che riguardano tutti questi partiti di estrema destra», «agganci con i gruppi neonazisti dell’Ucraina, in Germania...». Beretta, non è chiaro se con piena cognizione di causa, evoca pure contatti delle frange estreme col «Ku Klux Klan, ma non so per certo». Quello che sa è che questi tifosi di estrema destra, «razzisti», «hanno una sede a Bollate dove fanno riunioni, sono organizzati». Gente che, quando Beretta comandava, era stata allontanata. Oggi, gli chiede il pm, ritiene che queste persone possano prendere il comando? «Sì». Di tutta la curva? «Sì». «Hanno la forza», ipotizza il magistrato. Risposta: «Secondo me sì»" riporta il quotidiano romano, nell'edizione locale milanese che riporta fedelmente anche il ricordo che Beretta fa della notte dell'omicidio dell'amico ultrà Daniele 'Dede' Belardinelli.

