Il migliore è Darmian, il peggiore Thuram nelle pagelle della Gazzetta dello Sport relative a Inter-Napoli. Sufficiente Inzaghi, voto 6, alla guida di un'Inter che la rosea dà "in debito d'ossigeno", chiedendosi il perché del nervosismo nel finale.

Sette in pagella, invece, per il già citato Darmian, definito "il miglior attaccante dell'Inter". Per contro il numero 9 francese è da 5, dopo l'infortunio non è più lui sotto porta. Niente clean sheet ma comunque un 6 per Sommer. Sufficiente anche Pavard contro un Kvara che non morde mai. Voto 5,5 per Acerbi (alla prestazione, si specifica): sbaglia poco o nulla ma il finale è faticosissimo. E' da 6,5 Bastoni in una partita quasi perfetta sporcata nel finale con la spizzata involontaria che favorisce Juan Jesus.

A cnetrocampo sufficiente Barella, che finisce spesso fuori giri ed è poco preciso. Un 6 in pagella anche per Calhanoglu, a ritmo ridotto. Da 6,5 Mkhitaryan, l'armeno produce strappi che con l’Atletico non si erano visti. Bene Dimarco con un 6,5. Non benissimo Lautaro che non va oltre il 5,5 nonostante "la voglia di spaccare il mondo dopo l’Atletico: il piede non è caldo". Sufficienti Bisseck, Frattesi e Sanchez.