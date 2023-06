I margini stretti di manovra imposti dal Fair Play Finanziario hanno costretto il Barcellona a spostare le sue attenzioni da Joshua Kimmich e Martín Zubimendi, gli obiettivi preferiti di Xavi, a Marcelo Brozovic per il ruolo di playmaker dopo l'addio di Sergi Busquets. Il nome del croato non è nuovo in Catalogna, ma l'operazione a gennaio non decollò perché Kessié rifiutò di diventare pedina di scambio nei discorsi con l'Inter.

Ora, sei mesi dopo, l'ostacolo è un altro e si chiama Al-Nassr, che offre 15 milioni di euro netti al giocatore e potrebbe arrivare a metterne sul tavolo 25 per convincere il club nerazzurro a cederlo. "Questo è il grande handicap in questo momento per il Barça, perché sa che se il giocatore preferisce i soldi al progetto sportivo, non potrà competere con l'offerta di Al-Nassr. Il Barça proverà a convincerlo con altre cose e spera che Brozovic finisca per scegliere la stessa strada intrapresa da Gündogan, che ha finito per scommettere sul club del Barça nonostante lo coprissero anche d'oro dall'Arabia o lo stesso Manchester City avesse alzato la sua offerta per cercare di trattenerlo. Brozovic è colui che deve decidere", scrive il Mundo Deportivo.