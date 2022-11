15.00 - Non sorprende, vista l'importanza relativa della partita, la panchina di Iliev, letteralmente l'uomo in più dell'Inter nell'ultima settimana: il bulgaro, convocato dalla nazionale maggiore bulgara per le amichevoli di fine novembre con Cipro e Lussemburgo, ha segnato la bellezza di 6 gol in tre partite.

14.55 - Senza Carboni, Curatolo e Fontanarosa, convocati in prima squadra, oltre a Zanotti e Pelamatti indisponibili per squalifica, Chivu vara una formazione inedita per questa gara che non vale nulla a livello di classifica: spicca il ritorno tra i titolari di Zuberek, centro di gravità del tridente completato da Zefi e Owusu. In mezzo è Stankovic, per l'occasione eletto come capitano, a dirigere le operazioni con Martini e Kamate alle sue spalle. La difesa è completamente inedita: Biral, Stante, Di Pentima e Perin compongono la linea a quattro davanti a Botis.