Il Torino è a caccia di rinforzi a centrocampo, mentre Roberto Gagliardini punta ad avere un maggior minutaggio dopo le poche presenze all'Inter in questa prima parte di stagione. La finestra invernale di mercato ormai alle porte - stando a quanto riporta La Stampa - potrebbe spingere l'ex Atalanta a salutare Milano per approdare sposare i granata: quello del classe '94 rientrerebbe infatti tra i primi nomi sul taccuino del Toro già per gennaio.

