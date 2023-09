La Repubblica approfondisce oggi la questione riguardante il possibile passaggio di proprietà da parte del club nerazzurro. "Si sentono tutti i giorni. Il presidente Steven Zhang a Nanchino, i dirigenti nel quartier generale di viale Liberazione. La parola che non compare mai, nei dialoghi fra il 31enne proprietario dell’Inter e i suoi manager, è cessione", riporta il quotidiano, pur ammettendo che la necessità di rifinanziare il debito con Oaktree è centrale nei discorsi attuali, vista la scadenza a maggio 2024.

"Oggi i tassi sono altissimi, a maggio chissà. Steven vorrebbe rimanere in controllo, ma l’incastro è difficile. Logico che i compratori si facciano avanti, pronti a intervenire nel caso debba cedere - si legge ancora su Repubblica che cita Investcorp, Zilliacus e il mercato statunitense come i possibili sbocchi per trovare un compratore -. Finora nessuno, dal dicembre 2020, ha fatto il passo necessario all’acquisizione: spulciare i conti del club".