L'unico incastro per portare Lukaku all'Inter è sborsare 7 milioni netti di ingaggio sborsandone 10 tasse comprese, grazie al Decreto Crescita. Il tutto con il cartellino in prestito annuale. Lo scrive oggi La Repubblica, secondo cui non è detto basti depositare l'accordo entro il 30 giugno, perché potrebbero contare anche i tempi del cambio di residenza e del tesseramento. In ogni caso serve l'ok del Chelsea e ad oggi resta improbabile.