Sul gong che domani sancirà la fine della sessione invernale di calciomercato, il Paris Saint-Germain potrebbe mettere a segno un colpo in attacco regalando Hakim Ziyech a Christophe Galtier. Non c'è niente di concluso tra PSG e Chelsea, ma in queste ore i contatti sono fitti dopo che il fantasista marocchino, corteggiato anche dal Manchester United, avrebbe dato la sua preferenza a trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. L'eventuale arrivo dell'esterno ex Ajax, con la formula del prestito, permetterebbe ai francesi di sfruttare il budget messo a disposizione per gennaio per acquistare Milan Skriniar dall'Inter. Lo riporta L'Équipe.