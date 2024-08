Sconosciuto al pubblico francese, Valentin Carboni approda all'Olympique Marsiglia al momento giusto, in una situazione di profondo rinnovamento del reparto offensivo a disposizione del neo tecnico Roberto De Zerbi. E' quanto si legge sull'edizione online de L'Équipe, che poi aggiunge i contorni economici dell'affare tra i francesi e l'Inter: salvo improbabili stravolgimenti, l'argentino sarà il secondo acquisto in attacco dell'OM con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro. Una cifra volutamente alta fissata dal club milanese per poi riaverlo con sé tra una stagione.