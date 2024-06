Si prospetta un duello di mercato tra Napoli e Inter per Alessandro Buongiorno. Secondo le ultime novità della redazione di Kiss Kiss Napoli, infatti, la società partenopea ha alzato a 40 milioni di euro l'offerta da presentare al Torino per convincerlo a privarsi del suo difensore. Il club granata, però, ne chiede 45 più bonus e spera in un’asta visto che da Viale della Liberazione sono pronti all'affondo con una proposta da 40 milioni più bonus e l’inserimento di una contropartita molto gradita al Toro.

