Doccia gelata per la Polonia a Varsavia: la Nazionale di Michal Probierz viene infatti beffata al 93esimo dalla Scozia, che grazie al gol di Andy Robertson ottiene una vittoria che vale terzo posto nel girone A1 e conseguente spareggio a marzo contro una delle seconde classificate della Lega B per il mantenimento della categoria. La Polonia, ultima con 4 punti, è invece retrocessa nella divisione inferiore della Nations League.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con la rete siglata dopo appena 3 minuti da John McGinn che capitalizza al meglio l'assist di Doak. Il pareggio arriva al 59esimo per mano di Kamil Piatkowski su assist di Piotr Zielinski, che poi al minuto 79 rimedia un cartellino giallo che avrebbe potuto essere abbastanza pesante per il centrocampista dell'Inter in quanto diffidato e quindi eventualmente costretto a saltare l'andata del playout. Ma il gol in pieno recupero del difensore del Liverpool ribalta tutto, condannando alla retrocessione la Polonia.

