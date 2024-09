Due vittorie e una sconfitta, e soprattutto nessun giocatore impiegato per novanta minuti. Questo è il recap breve della serata degli altri tre giocatori dell'Inter impegnati questa sera in Nations League: partiti dal primo minuto e usciti a gara in corso sia Marcus Thuram che Hakan Calhanoglu, che con Francia e Turchia sono riusciti a ottenere due vittorie importanti contro Belgio e Islanda. A Lione, i Bleus si impongono per 2-0 grazie alle reti di Randal Kolo Muani e Ousmane Dembélé, mentre l'attaccante nerazzurro ha lasciato il campo al 67esimo per Bradley Barcola dopo una serata con non troppi spunti.

Vittoria per 3-1 della Turchia di Vincenzo Montella sull'Islanda, tutta firmata da Kerem Akturkoglu, autore di una tripletta. Calha lascia il campo dopo l'intervallo, rimpiazzato da Orkun Kökçü. Esce battuto dall'Ullevaal Stadion di Oslo Marko Arnautovic con la sua Austria, sconfitta per 2-1 dalla Norvegia. L'attaccante nerazzurro gioca l'ultima parte di gara, subentrando a Romano Schmid al 78esimo, due minuti prima del gol vittoria degli scandinavi firmato dal solito Erling Haaland.

