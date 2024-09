Sconfitta per la Polonia nella seconda giornata di Nations League. Piotr Zielinski e compagni sono stati sconfitti per 1-0 dalla Croazia grazie a una rete dell’eterno Modric. Un risultato che permette alla selezione croata di raggiungere in classifica proprio la selezione polacca. Quanto al nerazzurro, 62’ minuti in campo prima di venire rilevato dal compagno Slisz.

Di seguito tutti i risultati della serata:

Lega A:

Croazia - Polonia 1-0: 52' Modric

Portogallo - Scozia 2-1: 7' McTominay (S), 54' B. Fernandes (P), 88' C. Ronaldo (P)

Svizzera - Spagna 1-4: 4' Joselu (SP), 13' Ruiz (SP), 41' Amdouni (SV), 77' Ruiz (SP), 80' Ferran Torres (SP)

Lega C:

Svezia - Estonia 3-0: 30' Gyokeres, 40' Isak, 44' Gyokeres