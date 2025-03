Sosta Nazionali e pausa anche per l'Inter, che dopo l'importante vittoria per 2-0 sul campo dell'Atalanta verrà privata di 11 calciatori convocati dalle rispettive selezioni per gli impegni in Nations League e nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. I ct hanno risparmiato i giocatori alle prese con gli infortunati (Dimarco, Zalewski, De Vrij e Dumfries), mentre per Bisseck è arrivata la prima chiamata con la nazionale tedesca.

I nerazzurri convocati sono Bastoni, Barella, Frattesi (Italia); Lautaro Martinez (Argentina); Asllani (Albania); Bisseck (Germania); Thuram, Pavard (Francia); Calhanoglu (Turchia); Taremi (Iran); Arnautovic (Austria).

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi

Italia-Germania, giovedì 20/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Milano

Germania-Italia, domenica 23/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Dortmund

ALBANIA

Kristjan Asllani

Inghilterra-Albania, venerdì 21/03 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Londra

Albania-Andorra, lunedì 24/03 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tirana

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Uruguay-Argentina, sabato 22/03 ore 00:30 (21/03, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Montevideo

Argentina-Brasile, mercoledì 26/03 ore 01:00 (25/03, 21:00 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

AUSTRIA

Marko Arnautovic

Austria-Serbia, giovedì 20/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Vienna

Serbia-Austria, domenica 23/03 ore 18:00 – UEFA Nations League | Belgrado

FRANCIA

Marcus Thuram, Benjamin Pavard

Croazia-Francia, giovedì 20/03 ore 20:45 – UEFA Nations League | Spalato

Francia-Croazia, domenica 23/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Parigi

GERMANIA

Yann Bisseck

Italia-Germania, giovedì 20/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Milano

Germania-Italia, domenica 23/03 ore 20:45 - UEFA Nations League | Dortmund

IRAN

Mehdi Taremi

Iran-Emirati Arabi, giovedì 20/03 ore 17:00 (20/03, 19:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Teheran

Iran-Uzbekistan, martedì 25/03 ore 17:00 (25/03, 19:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Teheran

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Ungheria, giovedì 20/03 ore 18:00 (20/03, 20:00 ora locale) – UEFA Nations League | Istanbul

Ungheria-Turchia, domenica 23/03 ore 18:00 – UEFA Nations League | Budapest

